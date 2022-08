Giugliano, allenamento congiunto ok con l'Ercolanese: 9-1 gialloblù al De Cristofaro

Ultime battute prima degli impegni ufficiali. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli ha affrontato l'Ercolanese di Carlo Ignudi in un allenamento congiunto, andato in scena questo pomeriggio. Test importante per la formazione gialloblù, chiamata a dare le prime risposte dopo la preparazione estiva e in vista dell'inizio del campionato. Appuntamento di lusso per i vesuviani che, archiviata la buona prova contro l'Atletico Calcio, verificano la condizione contro un avversario probante: il prossimo 28 agosto ci sarà il debutto contro il Savoia in Coppa Italia.

Allo Stadio Alberto De Cristofaro si gioca una partita a senso unico, le due categorie di differenza sono evidenti. Eppure, i granata prvano a contrastare la forza dei Tigrotti, ma al triplice fischio il risultato è netto: 9-1 per i padroni di casa. Il primo tempo si chiude con i ragazzi di Di Napoli avanti con la manita, nonostante il gol della bandiera dell'Ercolanese. Rizzo, Iglio, Di Dio e la doppietta di Kyeremateng mettono in discesa la sfida. Nel corso della ripresa, si concretizzano le marcature anche di Piovaccari, Raffaele Poziello e Ghisolfi, quest'ultimo autore di una doppietta nel giro di quattro minuti.

Il Giugliano risponde presente e offre spunti importanti per l'esordio nel prossimo campionato professionistico di Serie C. L'Ercolanese, d'altra parte, non deve tenere in considerazione il punteggio bensì pensare ai progressi per la prima in agenda tra dieci giorni. Si chiude così, dunque, il confronto del De Cristofaro.