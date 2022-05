Il Giudice Sportivo si pronuncia dopo Savoia-Napoli United: maxi-squalifica per Esposito e ammenda al club

Squadra in casa

Squadra in casa Savoia 1908

Un dolce pareggio al termine dei tempi regolamentari e dei successivi supplementari in virtù del miglior piazzamento alla fine della regular season. Per il Savoia di Roberto Carannante è arrivato il passaggio del turno dopo la partita disputata allo Stadio Giraud contro il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. La qualificazione conquistata è stata macchiata dal brutto episodio che ha visto protagonista Francesco Esposito. Il Ninja, infatti, è stato espulso dal direttore di gara all'82' per l'eccessiva reazione nei confronti di Diakhaby (ammonito nella circostanza, ndr): il Giudice Sportivo ha inflitto uno stop di quattro giornate:

"SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ESPOSITO FRANCESCO

Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento, a gioco fermo, stringeva le mani al collo di un avversario e lo colpiva anche con un pugno allo stomaco".

Multata anche la società di 220 euro: "Come relazionato dai CC, durante la fine del secondo tempo e dei tempi supplementari propri sostenitori lanciavano piu? bottiglie d'acqua, monetine e chiavi all'indirizzo della panchina della squadra avversaria, il tutto rivolgendo parole volgari ed offensive all'indirizzo dei tesserati della societa? avversaria. Infine tali sostenitori rivolgevano offese, con espressioni volgari, alla fotografa al seguito della societa? avversaria".

Squalifica di due gare per Andreas Blas Cittadini del Napoli United.