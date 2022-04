Mondiali 2022, i gironi dei calciatori del Napoli: sfida tra Zielinski e Lozano

Sono stati sorteggiati a Doha i gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Per quanto riguarda i calciatori del Napoli ci sarà una sfida tra compagni da squadra nel girone C, con la Polonia di Zielinski ed il Messico di Lozano che se la vedranno tra loro. A completare il gruppo anche l'Argentina e l'Arabia Saudita.

Buon sorteggio anche per il Senegal di capitan Koulibaly, finito nel gruppo A con Qatar, Olanda ed Ecuador. Non può lamentarsi il Belgio di Mertens, che nel girone F se la vedrà con Croazia, Marocco e Canada.

I gironi dei Mondiali 2022

- Girone A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador

- Girone B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, vincente playoff europeo (Galles-Ucraina/Scozia)

- Girone C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita

- Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, vincente primo playoff (Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti)

- Girone E: Spagna, Germania, Giappone, vincente secondo playoff (Costa Rica-Nuova Zelanda)

- Girone F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada

- Girone G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun

- Girone H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.