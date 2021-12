Il punto sul Girone B di Eccellenza: ritornano in campo Real Forio (con un acquisto) e Napoli United

Il ritorno sul rettangolo verde per riprendere la preparazione in vista della seconda fase del campionato. Il Girone B di Eccellenza, dopo la pausa per le festività natalizie, riapre i battenti. Non solo la ripresa delle sedute per Savoia e Ischia, anche il Real Forio e il Napoli United hanno iniziato a lavorare: tra meno di due settimane si calcherà nuovamente il rettangolo verde per il ritmo partita. Nel frattempo, le due squadre - con obiettivi completamente diversi - si sono messe agli ordini dei due allenatori.

Il gruppo di Flavio Leo ha svolto un doppio allenamento. Mattina e pomeriggio di esercitazioni per gli isolani che affronteranno il Sant'Antonio Abate in un vero e proprio scontro salvezza. La truppa di Diego Armando Maradona jr. è stata sottoposta al giro di tamponi, per tutti gli effettivi dell'organico, che ha dato esito negativo. Poi, Schinnea e compagni si sono riuniti per preparare la delicata sfida interna contro la Maddalonese.

In casa Real Forio, inoltre, è arrivata anche un'ufficialità. Il club ha acquistato il cartellino di Salvatore Roghi. Il ventiseienne di Napoli andrà a puntellare il reparto offensivo dei biancoverdi. Attaccante che predilige giocare sulla corsia destra, il classe 1995 ha dimostrato notevoli qualità anche sul versante opposto e ha nel dribbling l'arma migliore. Un bottino di "oltre 50 presenze collezionate tra Serie C e serie D (18 in Lega Pro con 2 reti messe a segno, oltre a 4 presenze e 5 gol in Coppa di Serie C; 49 presenze in Serie D - di cui cui 2 ai play out - con 12 gol realizzati)". Già con un'esperienza isolana, tra il 2016 e il 2017 al Procida, l'ala ha vestito prestigiose casacche: Arzanese, Taranto, Turris, Frattese, Puteolana, Scafatese, Lavello, Avezzano, Sora, Afragolese e Agropoli.