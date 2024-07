Donnarumma, dopo la delusione in Nazionale, si consola con una pizza di Vincenzo Capuano: le immagini

Dopo la delusione in Nazionale, Gianluigi Donnarumma si consola con una pizza napoletana. Il portiere degli azzurri - reduci dal pessimo Europeo in Germania - è andato a trovare Vincenzo Capuano nella sua sede di Piano di Sorrento. Il "numero 1" di Castellammare di Stabia ha gustato una contemporanea "provola e pepe": la pizza che ha portato Capuano sul tetto del Mondo.

Per Donnarumma anche il classico taglio con le "forbici d'oro", altro marchio di fabbrica del pizzaiolo partenopeo. Ma non è tutto. Il portiere del Paris Saint Germain, infatti, si è esibito anche come bartender, preparando alcuni drink per i presenti. Una serata all'insegna della spensieratezza, insomma, per Donnarumma che è stato il migliore della compagine guidata da Spalletti in Germania.

Un'altra visita illustre per Vincenzo Capuano. Il talento di Scampia - che sta costrunedo un vero e proprio impero - solo qualche settimana fa ha ospitato in una delle sue sedi il neo tecnico del Napoli Antonio Conte. Inoltre, come annunciato anche sui social, presto aprirà un locale in Kosovo con il campione azzurro Amir Rrahmani che ha deciso di portare "un pezzo di Napoli" a Pristina.