La metamorfosi di Gaetano: quando la fiducia nel calcio è tutto

Cagliari-Napoli, in programma domenica pomeriggio all'Unipol Domus, sarà anche e soprattutto la partita di Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano ha trovato in Sardegna, in questo inizio di avventura, spazio, fiducia e grandi prestazioni.

Sono già tre su tre, infatti, due delle quali per tutti i 90 minuti, le presenze accumulate dal giocatore in rossoblù, impreziosite da due gol. La sensazione è che al classe 2000 servisse solo un po' di continuità per poter esprimere a pieno le sue enormi potenzialità tecniche. Cosa che con il Napoli non è mai riuscito a trovare.

La posizione in cui lo sta impiegando Ranieri, inoltre, quella di trequartista, sembra poi pienamente congeniale alle sue caratteristiche. La speranza è che questa importante esperienza sull'isola possa restituire al club azzurro un Gaetano diverso, pronto magari a recitare finalmente un ruolo di prim'ordine in quella che è casa sua, senza doversi accontentare di ritagli di spazio, anche perchè con l'addio di Piotr Zielinski la squadra partenopea ha estremamente bisogno di qualità in mezzo al campo.