Il bellissimo gesto di Aivi Luik del Pomigliano Femminile: taglio dei capelli in solidarietà del fratello

Un bellissimo atto di solidarietà arriva dal calcio femminile e riguarda indirettamente il Pomigliano di Manuela Tesse. La calciatrice Aivi Luik ha mantenuto la promessa e, al termine della sfida amichevole tra la sua Australia e la Nuova Zelanda, si è fatta rasare i capelli a bordocampo. Un gesto di amore e pieno di significato nei confronti del fratello, Noah Kerwich, a cui è stato diagnosticato un tumore al cervello. Un vero e proprio segno di vicinanza e di sensibilizzazione per la campagna di raccolta fondi. A tagliare la chioma della giocatrice granata è stata l'avversaria Rebekah Stott: nel gennaio 2021 le era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, malattia sconfitta e battaglia vinta per la classe 1993. Così Luik ai media australiani: "I capelli ricresceranno sempre, quindi perché no? Onestamente, ogni singola persona che ha donato è un grande eroe. È stato davvero commovente sentire tutto quell'amore e quel supporto delle persone".