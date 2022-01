Campionato Primavera, rinviata Genoa-Napoli e le altre partite in calendario

E' stata rinviata Genoa-Napoli, gara del Campionato Primavera 1 in programma sabato 8 gennaio alle ore 11. Questa la decisione comunicata dalla Lega Serie A, che ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell'intero 15esimo turno del massimo campionato giovanile italiano in programma dal 7 al 9 gennaio.

Rinviate anche le gare dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera, nella quale però gli azzurrini di Frustalupi non erano più in gara dopo l'eliminazione al secondo turno contro il Cosenza.

A questo punto, in virtù del rinvio della gara di campionato contro il Genoa, è facile ipotizzare che Spalletti possa convocare in prima squadra alcuni calciatori della Primavera per la trasferta di Torino contro la Juventus, vista l'emergenza in casa azzurra tra Covid e Coppa d'Africa.