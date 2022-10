Lo stadio urla il nome di Kvaratskhelia e i genitori si emozionano - VIDEO

Grande emozione per i genitori di Kvaratskhelia che ieri erano allo stadio Maradona in occasione della partita tra Napoli e Ajax. L'esterno georgiano ha iniziato alla grande questa stagione e le sue prestazioni hanno contribuito non solo a portare il Napoli in testa alla Serie A, ma anche agli ottavi di Champions League.

Ieri sera l'ennesima ottima partita con un assist e un gol. Ed è stato proprio dopo la rete che i suoi genitori hanno vissuto una grande emozione: sentire l'intero stadio urlare il nome del calciatore azzurro. Il momento è stato immortalato in un video diventato subito virale sui social. A diffonderlo, sul web, il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.