Gasperini chiude il discorso Napoli: "Credo fossi nei pensieri di De Laurentiis, ma io sono legato all'Atalanta"

"Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta tra tutti gli impegni. De Laurentiis è da tanti anni che fa apprezzamenti nei miei confronti. Questo mi fa piacere, ma credo che alla fine fossi nei suoi pensieri come altri allenatori. Il Napoli farà la sua scelta: io sono legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora". Così Gian Piero Gasperini, nel post vittoria contro il Torino, ha chiuso il discorso Napoli parlando ai microfoni di Sky Sport.

"Il Napoli farà sicuramente una grande squadra perché ha già una grossa base. Non ho mai detto diversamente sulla mia permanenza a Bergamo. Io volevo solo giocare le partite. L’impegno dell’Atalanta era superiore a tutto il resto, non ho mai dato spazio ad altre discussioni. C’è un legame molto forte con la società e un affetto reciproco. Sono tanti anni che siamo insieme e non ci sono mai stati problemi. Sono sempre stato vincolato all’Atalanta. Dopo otto anni può subentrare della stanchezza: è normale, le riflessioni vanno fatte ma siamo felici di continuare insieme", ha aggiunto il tecnico nerazzurro.