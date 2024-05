Calciomercato Napoli - Gasperini sul suo futuro: "È come quando hai moglie e figli e incontri una donna bellissima..."

"Se resto all’Atalanta? Ora festeggiamo, parleremo col presidente. Sono in una situazione difficile, come quando hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima, non so se il paragone regge...". Così Gian Piero Gasperini, subito dopo la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro.

E chissà che quella donna bellissima a cui si riferisce il tecnico nerazzurro non sia proprio il Napoli, visto che Aurelio De Laurentiis, come NapoliToday aveva raccontato già lo scorso 16 aprile, lo ha messo in cima per affidargli la ricostruzione della squadra dopo una stagione al limite del disastroso. Ora il numero uno del club partenopero dovrà fare di tutto per convincere il 66enne di Grugliasco a sposare il suo progetto e strapparlo ai bergamaschi.

Dal canto suo l'Atalanta, attraverso il suo presidente Percassi, si dice tranquilla. "Il futuro di Gasperini? Ci incontreremo, ma sono tranquillo e sereno. Non ho mai avuto dubbi su di lui. Questa vittoria aiuta ancora di più", ha detto il numero uno orobico sempre a Sky Sport.