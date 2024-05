Gasperini: "De Laurentiis ha sempre manifestato grande stima nei miei confronti"

"Era il 2011 e poi sono andato all’Inter. Devo dire che il presidente De Laurentiis ha sempre manifestato grande stima nei miei confronti, anche successivamente quando sono andato a giocare a Napoli. Non è una novità, da lui ho sempre ricevuto attestati di stima". Così Gian Piero Gasperini, rispondendo a una domanda sul famoso accordo raggiunto e poi non concretizzatosi con il Napoli nell'estate 2011 e sul suo futuro, dopo le voci che lo accostano con insistenza alla panchina azzurra, si è espresso ai microfoni di "Sky Calcio Club", in onda su Sky Sport.

Il tecnico dell'Atalanta ammette di non avere ancora deciso nulla sul suo futuro: "Non ho pensato a quello che sarà il mio futuro, in questo momento non ho neanche il tempo, anche se volessi. Ora sono fortemente condizionato e penso fortemente a quella che è questa stagione, che è già straordinaria. Non è ancora finito niente, però, anche se ormai manca molto poco. Ogni partita è decisiva, se fai tre punti in campionato è chiuso, se vinci la Coppa Italia è chiusa, se vinci l’Europa League è chiusa. Ma per ora non abbiamo fatto ancora niente".