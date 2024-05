"Andare al Napoli è la cosa più bella che possa capitare, ma è difficile lavorare con De Laurentiis"

“Se potessi dare un consiglio a Gasperini, gli direi di non andare da De Laurentiis. Non è semplice lavorare col presidente. So che già qualche anno fa ci fu una trattativa tra di loro e non se ne fece più niente. Però se De Laurentiis prende Gasperini, prende un allenatore che ha un carattere molto forte. Va lasciato lavorare senza che nessuno gli rompa le scatole". Così l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'ipotesi di vedere Gian Piero Gasperini, a lungo suo allenatore in rossoblù, sulla panchina azzurra nella prossima stagione.

"Secondo me andare al Napoli è la cosa più bella che possa capitare ad un calciatore o ad un allenatore, ma è solo difficile lavorare con De Laurentiis”, ha aggiunto Preziosi.