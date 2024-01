Calciomercato Napoli, quali sono le squadre interessate a Gaetano: c'è anche un club spagnolo

A poche ore dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, la permanenza di Gianluca Gaetano al Napoli non è ancora certa. Il centrocampista classe 2000 interessa ad alcuni club e potrebbe partire in prestito per trovare maggior spazio.

L'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito: "Per Gaetano decideremo cosa fare in queste ore. Lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su di lui e se sarà così, ne saremo felici".