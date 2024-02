Gaetano e Folorunsho in Nazionale? L'apertura di Spalletti

Le recenti positive prestazioni di Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho, rispettivamente al Cagliari e al Verona, stanno attirando anche l'attenzione del ct dell'Italia Luciano Spalletti.

L'ex tecnico del Napoli, nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità di vedere in Nazionale i due centrocampisti di proprietà del club azzurro e dell'inserimento di altri giovani che si stanno mettendo in luce in Serie A: "Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel. Nella rosa ci possono essere petali nuovi. La lista per gli Europei è di 23, ma ne porterò in preconvocazione 4 o 6 di più".