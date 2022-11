Calciatori del Napoli nel mirino: rubata l'auto della moglie di Kim

Ancora un furto d'auto per un calciatore del Napoli. Dopo la disavventura che ha colpito la stella del club Kvaratskhelia, la cui vettura, Mini Cooper, è stata prima rubata e poi ritrovata nel casertano, nel mirino dei malviventi è adesso finito Kim.

Venerdì sera, a Posillipo, come riporta l'edizione online del quotidiano Repubblica, è stata portata via la 500 della moglie del difensore coreano, che era parcheggiata in strada, nei pressi dell'abitazione in cui risiedono.

Gli inquirenti che indagono sull'accaduto vogliono capire se si sia trattato di episodi isolati o ci siano nel mirino per qualche ragione i calciatori azzurri, primi in classifica.