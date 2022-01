Frattese, un terzino sinistro alla corte di Masecchia: preso un ex Città di Avellino

Per una serie di cessioni che si materializzano, si aggiungono i colpi in entrata. La Frattese, dopo aver rivoluzionato il management e aver affidato la squadra a Giovanni Masecchia, prosegue nel lavoro sul mercato per migliorare l'organico. Alle numerose partenze delle ultime ore, i nerostellati hanno operato per completare e rinforzare il gruppo. L'ultimo colpo da parte della società arriva direttamente dal territorio irpino. Con un comunicato ufficiale, i partenopei hanno ufficializzato l'innesto di Mario Pecorella. Il terzino, già a disposizione del tecnico da alcuni giorni, si è già intravisto nell'allenamento congiunto contro il Melito:

"L'A.S.D. Calcio Frattese 1928 è lieta di comunicare l'ingaggio del terzino sinistro Mario Pecorella. Proveniente dal Città di Avellino, l'atleta classe 2000 rinforza la rosa a disposizione dell'allenatore Giovanni Masecchia e già si è messo in evidenza con un goal nell'amichevole contro il Calcio Melito. Un trascorso giovanile di tutto rispetto per il calciatore mancino che ha giocato nei settori professionistici di Ternana, Napoli e Paganese. Nel 2019 ha firmato un contratto di addestramento con l'Avellino, per poi essere trasferito in prestito al San Tommaso in Serie D. La passata stagione ha iniziato con la Puteolana 1902 in D, a cui ha fatto seguito la parentesi con il Pianura in Eccellenza. Arriva a Frattamaggiore dopo l'esperienza nel girone A di Eccellenza con il Città di Avellino".

Pecorella manifesta la sua gioia per la sua avventura: "Sono contentissimo di vestire la maglia nerostellata. L'allenatore ha portato di nuovo serenità e tanta voglia di fare bene per questa piazza importantissima. Sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni".