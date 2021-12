Clamoroso Frattese, sollevato dall'incarico Floro Flores. E domani c'è l'Ercolanese

È una giornata movimentata in quel di Frattamaggiore. Una notizia ha squarciato la tranquillità e la preparazione in vista del match di domani contro l'Ercolanese. La Frattese, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'esonero di Antonio Floro Flores. Una decisione maturata e non legata ai risultati in campo: i nerostellati, infatti, stanno vivendo una stagione particolarmente positiva e la seconda posizione nel Girone B di Eccellenza è la testimonianza di un cammino importante. Alla base della scelta societaria ci sono divergenze di vedute tra le parti. Di seguito, la nota del club:

"L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 comunica che è stato sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Floro Flores per divergenze di vedute con la società. Domani, nel match contro l’Ercolanese, si provvederà ad una soluzione interna in panchina. Nel ringraziare l’allenatore e l’intero staff tecnico per il lavoro svolto in questi mesi, si augura le migliori fortune umane e professionali".

Contro l'Ercolanese, dunque, ci sarà una nuova figura a guidare la Prima Squadra. I bianconeri, al primo appuntamento del girone di ritorno, sono chiamati a mantenere il passo della Puteolana e a confermarsi l'antagonista della capolista. L'ambiente, d'altra parte, dovrà fare a meno di Floro Flores per il prosieguo del campionato.