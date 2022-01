Frattese, rinviato il match contro il Sant'Antonio Abate

Un periodo tutt'altro che sereno per la Frattese. Il Covid ha preso la scena nell'ambiente nerostellato e la squadra dovrà stare ancora ferma. Non si scenderà in campo neanche nel prossimo weekend e, dopo il rinvio della big-match contro la Puteolana, salterà altresì la sfida in trasferta sul campo del Sant'Antonio Abate. Per i bianconeri, dunque, bisognerà posticipare la ripresa della competizione, mentre i giallorossi non potranno riscattare il brutto ko rimediato sul rettangolo verde del Real Forio: "L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 comunica che, in virtù delle positività emerse nei giorni scorsi e delle normative vigenti in tema di contrasto al propagarsi del Covid-19, la gara contro l’A.C. Sant'Antonio Abate 1971, valevole per la sedicesima giornata del Girone B di Eccellenza, è stata rinviata a data da destinarsi".