La Frattese interrompe il legame con Masecchia. Via anche lo staff tecnico

Giorni di riflessione e di programmazione in casa Frattese. Il club nerostellato, dopo il mancato raggiungimento dei playoff nel Girone B di Eccellenza, studiano le operazioni da portare avanti per rinforzare la rosa. La conferma di bomber Umberto Prisco è stata la prima decisione, molto dipenderà anche dal tecnico che siederà in panchina. Non ci sarà Giovanni Masecchia, traghettatore della fase di ritorno dopo la parentesi di Floro Flores. Con una nota ufficiale, la società ha comunicato l'interruzione del rapporto professionale con l'allenatore e con lo staff: "L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore Giovanni Masecchia e dello staff tecnico da lui presieduto, composto dal vice allenatore Salvatore D’Angelo, dal preparatore atletico Felice De Maio, dal collaboratore atletico Vincenzo Iacuaniello e dal preparatore dei portieri Marco Cucarano. La società ringrazia Masecchia e l’intero staff tecnico per l’impegno profuso nella seconda parte della stagione ed augura loro le migliori fortune umane e professionali".