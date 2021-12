Frattese, acquistato Manzi per il reparto arretrato. Il difensore: "Orgoglioso di essere qui"

Un colpo per rinforzare la difesa e offrire maggiori soluzioni al tecnico Giovanni Masecchia. La Frattese, dopo le operazioni in uscita, si assicura le prestazioni di Ciro Manzi, elemento del reparto arretrato reduce dall'esperienza con la Scafatese. Un acquisto di spessore per i nerostellati che sono in corsa per la parta alta della classifica. L'obiettivo è restare in scia della capolista Puteolana, ma bisognerà guardarsi anche alle spalle vista la folta concorrenza.

I bianconeri, proprio in attesa del big match sul campo dei granata, annunciano l'acquisto del centrale: "L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 è lieta di comunicare l’ingaggio del difensore Ciro Manzi, proveniente dalla Scafatese. Baluardo del reparto arretrato, l’atleta classe ‘87 di Cava de’ Tirreni garantisce tempestività nella marcatura, esperienza ed anche un innato fiuto del goal in fase offensiva grazie ai suoi centimetri. Nell’ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato, egli ha firmato con il club nerostellato e già ha svolto i primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Giovanni Masecchia".

Una breve scheda del trentaquattrenne: "Cresciuto nel settore giovanile della Cavese, Manzi ha collezionato circa 200 presenze in Serie D con Cavese, Savoia, Turris, Nuovo Terzigno, Gladiator, Cassino, Terracina, Aversa Normanna, Pianese mentre in Eccellenza ha conquistato sei promozioni con Cavese, Gladiator, Ebolitana, Serre Alburni, Rotonda e San Giorgio. Da rimarcare i 36 goal in oltre 400 presenze in carriera: numeri invidiabili per un difensore".

Il neo-acquisto nerostellato è molto felice dell’approdo a Frattamaggiore: "Diverse volte ho giocato contro la Frattese ed il tifo mi ha sempre fatto un’ottima impressione. L’obiettivo è quello di regalare gioie ai tifosi e raggiungere l’obiettivo prefissato. Ringrazio la società, soprattutto l’allenatore Masecchia, per questa occasione. L’impegno sarà massimale per raggiungere il traguardo, è ovvio che l’unico giudizio supremo è il campo. Frattamaggiore è una piazza storica e gloriosa, sono orgoglioso di entrare a far parte della sua storia".