Frattese, ingaggiato il nuovo allenatore: la società comunica il nome del sostituto di Floro Flores

Festività natalizie in vista, si fermano i campionati. Anche l'Eccellenza chiude momentaneamente i battenti e riprenderà soltanto il prossimo 8 gennaio. Nel frattempo, le società iniziano a mobilitarsi per rinvigorire gli interi organigrammi. E in casa Frattese ci sono novità per quanto concerne lo staff tecnico. La compagine nerostellata, dopo la separazione da Antonio Floro Flores, si è regalata un nuovo allenatore. Archiviato il pareggio-beffa in campionato contro l'Ercolanese e aver accentuato il distacco dalla capolista Puteolana, i bianconeri si sono mossi per assicurarsi la guida in panchina.

Si tratta di Giovanni Masecchia. Il neo-trainer ha già svolto i primi allenamenti con la Prima Squadra e, assieme ai collaboratori, ha accettato l'importante mansione a Frattamaggiore. Prima esperienza allo Stadio Ianniello da alleato per il mister che ha più volte affrontato la Frattese da avversario: "L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 è lieta di comunicare che l’incarico di allenatore è stato affidato a Giovanni Masecchia. Il tecnico, che ha già svolto i primi allenamenti, verrà coadiuvato dallo staff tecnico, composto dal vice allenatore Salvatore D’Angelo, dal preparatore atletico Felice De Maio e dal preparatore dei portieri Antonio Grillo. Dopo aver affrontato numerose volte i colori nerostellati nel percorso da calciatore ed allenatore, per Masecchia è la prima esperienza a Frattamaggiore".

Allenatore dal 2011, Masecchia vanta un curriculum importante: "Trequartista di grande qualità tra Serie C e D, egli ha intrapreso la carriera tecnica nel 2011 ed ha debuttato con gli Allievi del Gladiator. All’esordio in prima squadra ha vinto il campionato di Promozione con il Campania Ponticelli, restando anche in Eccellenza. È salito in Serie D con Gragnano e Campobasso, poi ha vinto il Double d’Eccellenza, campionato e Coppa Italia, con l’Afragolese due anni fa. La passata stagione ha iniziato ad Afragola in D, ora parte con grande entusiasmo il suo cammino con la Frattese".