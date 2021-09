Frattese, Floro Flores: "Ci siamo snaturati, dopo il vantaggio siamo stati superficiali"

Il tecnico dei nerostellati è intervenuto alla fine della partita di Coppa Italia Eccellenza. Rammarico per Antonio Floro Flores per la sconfitta maturata e per l'atteggiamento dopo la mezz'ora di gioco

Sconfitta al debutto nella Coppa Italia Eccellenza per la Frattese di Antonio Floro Flores. I nerostellati, nella gara pirotecnica al Stadio Giuseppe Piccolo, hanno debuttato con una sconfitta nel Girone A. Ad imporsi a Cercola è stato il Mondragone di Ivan De Michele in una partita con numerosi capovolgimenti di fronte. L'allenatore della squadra di casa si è espresso così al termine della sfida:

"Non ha funzionato il nostro modo di giocare, ci siamo snaturati. Dopo venti secondi eravamo già sotto nel punteggio, nonostante tutto siamo stati bravissimi a riprendere la partita e ribaltare il risultato. Dopo il 2-1 non so cosa sia successo, abbiamo smesso di giocare e gli avversari hanno preso coraggio. Credo che la sconfitta sia immeritata. Dobbiamo ripartire dal cuore, senza carattere è difficile vincere anche se c'è qualità. Questo è il mio lavoro, mi assumo le responsabilità perché avevo chiesto un tipo di partita. Un incidente di percorso ci può stare, meglio ora che durante l'anno. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino al pre-ritiro, giocare a calcio e divertire. Il calcio è divertimento, oggi abbiamo avuto paura e la prestazione non rispecchia quello che ho chiesto. Domenica abbiamo già l'occasione per riscattarci e dimostrare che si è trattato di un episodio. Il rammarico è aver giocato a calcio non perdendo la pazienza, dopo il 30' siamo stati superficiali anche nei passaggi. Mi assumo tutte le responsabilità".