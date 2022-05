La Frattese riparte dal suo bomber: Prisco confermato dalla società per la prossima stagione

Un campionato chiuso fuori dai playoff. Qualche risultato altalenante non ha consentito l'aggancio alla griglia spareggi per la Frattese. La squadra, guidata da Giovanni Masecchia dopo la parentesi di Antonio Floro Flores, è scivolata in diversi passi falsi nel corso del girone di ritorno e ha mancato un traguardo ampiamente alla portata. Tuttavia, la solidità societaria fa ben sperare per il futuro. E, proprio in vista della prossima stagione sportiva, i nerostellati stanno lavorando sulla composizione dell'organico. L'obiettivo sarà migliorare il piazzamento dell'ultima annata e giocarsi un posto tra le grandi della competizione.

L'intenzione del club si riflette anche dalla recente decisione, comunicata in maniera ufficiale attraverso i canali di riferimento. Il sodalizio napoletano, infatti, ha rinnovato il legame con bomber Umberto Prisco. Il centravanti, reduce da venti reti tra campionato e Coppa di categoria, è stato riconfermato dalla proprietà. Di seguito, la nota:

"L'A.S.D. Calcio Frattese 1928 è lieta di comunicare la riconferma di Umberto Prisco per la stagione 2022/2023. L'attaccante classe '87 vestirà per il secondo anno consecutivo la maglia nerostellata, dopo la pregevole stagione dal punto di vista realizzativo, con un bottino di 20 sigilli messi a segno. Ben 18 sono le reti realizzate in campionato da "El Tigre" che si è laureato capocannoniere del girone B di Eccellenza: a ciò si aggiungono le 2 reti siglate in Coppa Italia. Tante le offerte piovute per l'atleta che ha deciso di restare a Frattamaggiore grazie all'intesa raggiunta con il direttore generale Mario Guarino e con il direttore sportivo Antonio Caso. La sua riconferma è stata fortemente voluta dalla proprietà, consapevole dell'enorme valore umano e calcistico di un professionista esemplare come Umberto Prisco".