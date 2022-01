Frattese, amichevole prima della ripresa del campionato: schiantato il Melito allo Stadio Ianniello

Un impegno amichevole per mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato di Eccellenza. La Frattese ha messo alle spalle la prima parte di stagione e si proietta agli appuntamenti di ritorno del Girone B. I nerostellati, in attesa del big match contro la capolista Puteolana in trasferta, sono ritornati sul rettangolo verde per una sgambatura con il Calcio Melito. Prime indicazioni per mister Giovanni Masecchia, approdato in bianconero dopo la separazione con Antonio Floro Flores.

Prima partita del nuovo anno solare per la Frattese, allo Stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore è andato in scena il confronto congiunto. Netto 7-0 per i padroni di casa che hanno chiuso la frazione iniziale con un tris: in gol Giuseppe Visconti con una doppietta e Francesco Pio Orlando. Sfortuna per Gennaro Signorelli, ostacolato dalla traversa e dal palo. Nel secondo tempo si è concretizzato il risultato finale.

Doppia gioia per Gianmarco Mascolo, sorrisi anche per Giancarlo Improta e Mario Pecorella. Esordio per i nuovi arrivati, Ciro Manzi nel reparto arretrato e Marco Mola tra i pali. Lo staff tecnico può essere soddisfatto, la pausa natalizia ha rafforzato l'unità d'intenti di uno spogliatoio intenzionato a confermarsi.