Maradona, parla il fratello: "Hanno fatto di tutto per fargli lasciare l'Italia. Dopo Napoli non era più felice"

"Lo sogno tutte le notti. È qui con noi, non se n’è mai andato. La scorsa estate ho portato i miei figli a Napoli. Siamo andati a vedere il suo murales ai Quartieri Spagnoli. E poi sul lungomare, di fronte al Castel dell’Ovo. Mi è sembrato di rivivere il primo giorno in città con Diego e Hugo. Ho nel cuore il loro ricordo, sono sicuro che non mi abbandonerà mai". Così Raul 'Lalo' Maradona, fratello dell'ex capitano del Napoli Diego Armando, ha parlato del Pibe de Oro nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

"Hanno fatto di tutto per fargli lasciare l’Italia. Dopo Napoli, non era più felice. Qualcosa è cambiato nella sua vita. Si allenava per non restare fermo, ma non bastava”, ha aggiunto Lalo, che ha svelato un retroscena sugli anni a Napoli.

"Per fare la spesa oppure comprare qualcosa alle sue figlie, dovevamo andare in piena notte. Di solito, il lunedì era il giorno libero. Prendevamo la barca e andavamo a Positano, Ischia, Capri. Per vivere una mezza giornata tranquilla in famiglia", ha concluso Lalo Maradona.