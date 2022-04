Calciomercato – Il fratello di Lozano in prova con il Galatasaray

Bryan Mauricio Lozano sbarca in Europa. Il fratello dell?attaccante del Napoli Hirving dal prossimo 14 aprile sarà in prova con Il Galatasaray in Turchia per provare a coronare il suo sogno di giocare nel vecchio continente.

Lozano jr, 25 anni, esterno d?attacco come il fratello, è attualmente svincolato dopo aver giocato in Messico con i Pumas Tabasco.

?Starò con il Galatasaray per circa un mese. Se tra due o tre settimane li convinco, allora resterò, altrimenti dovremo continuare a cercare, perché ci sono altre due squadre di Istanbul e una tedesca. Il piano, però, è restare in Europa", ha rivelato Bryan Mauricio a Espn.

?Inseguo il mio sogno, che è quello che tanto desideravo, questa opportunità mi si apre. È una grande sfida, non è facile perché il calcio in Europa è molto competitivo. Ma sono preparato sotto tutti gli aspetti?, ha aggiunto il fratello del Chucky.