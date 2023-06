Bella notizia per Rudi Garcia, Francesca Brienza e il mister aspettano un figlio

Le belle notizie non finiscono più in casa di Rudi Garcia. Dopo la firma con il Napoli il mister francese ha un altro importantissimo motivo da festeggiare. Ieri la sua compagna, la giornalista Francesca Brienza, conosciuta durante l'esperienza romana come allenatore, in occasione del suo 37esimo compleanno al momento del brindisi ha fatto un annuncio importante:è incinta. Si tratta del primo figlio della coppia, il primo per la giornalista, mentre Garcia ne ha tre dall'ex moglie Veronique.

Conferenza stampa di presentazione con il Napoli

Lunedì il neo mister azzurro sarà a Napoli per la conferenza stampa di presentazione con la nuova squadra alle 17.30 al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte.