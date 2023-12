FOTO | Sassaiola contro pullman, spavento per i tifosi al rientro

La squadra ha conquistato il successo in trasferta, ma per il pubblico ospite c’è stato tanto spavento al triplice fischio. Dopo la gara vinta dall’Ischia sul rettangolo verde del Gladiator, i sostenitori gialloblù hanno vissuto momenti di paura. I tifosi isolani sono stati aggrediti in strada al rientro al termine della partita. Una sassaiola ha infranto i vetri dei due pullman, costringendo i mezzi a rallentare in prossimità di una curva e creando notevole preoccupazione all’interno. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il club nerazzurro ha espresso la sua solidarietà sui social: “Il Gladiator 1924 condanna gli atti incivili compiuti da un sparuto gruppo di teppisti di Santa Maria Capua Vetere che, al termine della partita di ieri, ha lanciato sassi contro i pullman che riportavano al porto i supporters isolani, rompendo alcune vetrate. La società esprime piena solidarietà all’Ischia ed alla tifoseria ischitana per un comportamento che nulla ha a che fare con i valori del calcio e dello sport. Si confida nel lavoro delle forze dell’ordine per l’identificazione di coloro che non sono tifosi bensì delinquenti e teppisti che sfogano le loro frustrazioni nel calcio, in ragione di rivalità retrograde che mettono a repentaglio la vita delle persone”.