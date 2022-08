FOTO - Eccellenza Campania: ecco i calendari completi del Girone A e del Girone B

Pochi giorni al via della nuova stagione sportiva in ambito regionale. L'Eccellenza è prossima al debutto, con l'inizio della competizione principale previsto per il primo weekend di settembre (3/4, ndr). L'esordio nel torneo di Coppa di categoria avverrà tra il 27 e il 28 agosto, poi si penserà esclusivamente alla marcia in campionato. Questo pomeriggio sono stati svelati i calendari del Girone A e del Girone B. Di seguito, il programma completo e gli incontri in agenda per le formazioni napoletane: