La formazione del Napoli sui balconi del centro storico|FOTO

I tifosi del Napoli non sanno più cosa inventare per dimostrare l'affetto che nutrono nei confronti della propria squadra. Lo scudetto è sempre più vicino e nelle strade della città nascono come funghi striscioni e iniziative speciali in attesa del grande giorno.

Nel centro storico, precisamente in via dei Carrozzieri a Monteoliveto, ecco spuntare tra i balconi la formazione del Napoli a pochi passi dalla scuola Oberdan...