A Forcella è già scudetto per il Napoli sotto lo sguardo di San Gennaro|VIDEO

Due minuti in giro per una Forcella sempre più "azzurra", tra ritratti dell'eterno Diego e riproduzioni di Osimhen e degli altri giocatori che si apprestano a diventare Campioni d'Italia. Il tutto sotto lo "sguardo" sorridente e felice di San Gennaro. Turisti affascinati dal colore del quartiere, davvero sempre più "azzurro". Sfottò a go-go, invece, nei confronti della Juventus, per la quale è stato allestito anche una sorta di altare funebre assieme a un gabinetto colorato di bianco e nero sotto lo sguardo di Osimhen e Kvaratskhelia.

Da Vico Zuroli a via delle Zite un trionfo d'affetto e d'amore verso gli uomini di Spalletti.