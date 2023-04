Verso Foggia-Turris, attiva la prevendita per gli ospiti: tutte le limitazioni

Serie C Girone C

Ultima giornata di campionato per la Turris di Gaetano Fontana, attesa dalla partita in trasferta sul campo del Foggia. Tagliato il traguardo della salvezza, la squadra corallina punta a chiudere la stagione con un risultato positivo. Come annunciato dal club, è attiva la prevendita per il settore ospiti. Di seguito, i dettagli:

"La S.S. Turris Calcio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara Foggia-Turris in programma domenica 23 aprile alle ore 17,30. Potranno acquistare il tagliando per il settore ospiti i possessori della Fidelity Card e soltanto coloro residenti esclusivamente nella provincia di Napoli. Inoltre è prevista un'altra limitazione: i posti disponibili saranno 100. Si può acquistare il titolo d'ingresso settore ospiti sul sito di Vivaticket. La prevendita cesserà alle ore 19 di sabato 22 aprile".