La Turris saluta i playoff, le pagelle: Manzi è un leone, Tascone una delizia. Longo-Leonetti, che sfortuna!

Serie C

Una prestazione di carattere, il cuore gettato anche oltre l'ostacolo. Ma non è bastato. La Turris torna a casa con una delusione: l'uscita anticipata dai playoff di categoria. Il Foggia vince nel segno di Di Grazia e Curcio, accede alla fase successiva e si regala una nottata di spensieratezza. Il cammino dei Corallini, al contrario, termina allo Zaccheria: tuttavia, la prova corale della squadra va sottolineata. Bruno Caneo può essere soddisfatto: Giannone e compagni hanno sfoderato una performance di grinta e determinazione.

Le pagelle

Perina - L'unica macchia di giornata è probabilmente la respinta centrale che favorisce il raddoppio rossonero. Eppure, il guardiano della Turris è sempre attento e anche in terra pugliese sale in cattedra con ottimi interventi. Voto 6

Manzi - È un leone. Lotta e combatte, fa sentire il fisico e concede davvero poco agli avversari. La scivolata disperata sul vantaggio di Di Grazia rappresenta la volontà messa in campo dal difensore. Voto 6.5

Esempio - Il rendimento in campionato è stato guastato soltanto dall'infortunio del girone di ritorno. Il centrale sostituisce alla grande Di Nunzio ed è tra i migliori dei suoi. Voto 7

Varutti - Un po' leggero in marcatura nell'occasione del vantaggio pugliese, sui palloni vaganti è sempre attento. Non disdegna l'aiuto in fase offensiva. Voto 6

Ghislandi - Inspiegabile la mancata conclusione nel corso della ripresa e da mattonella invitante, richiamato anche dal vice di Caneo nella circostanza. Si perde l'autore del gol dell'1-0 dei padroni di casa. Voto 5.5 (80' Nunziante s.v.)

Bordo - Conquista una quantità industriale di palloni e prova a giocarli, ad avvio partita si vede in avanti con una conclusione bloccata da Dalmasso. Voto 6 (63' Finardi - Fa quello che può, ma si ritrova nel momento di forcing del Foggia. Voto 6)

Tascone - Di gran lunga tra i più propositivi. La cadetteria, d'altra parte, ha già messo il centrocampista nei radar. Altra prova di sacrificio, anche in zona avanzata è da menzionare. Una crescita superlativa. Voto 7.5

Loreto - Buon impatto, ha clienti scomodi da controllare. Prestazione così e così per l'esterno che cerca di offrire un valido contributo nella doppia fase. Voto 5.5 (63' Pavone - Spinge, soprattutto nel finale. L'irruenza degli avversari non gli concedono giocate pulite. Voto 6)

Giannone - La sventagliata per Leonetti sul finale di primo tempo è deliziosa. Accusa un colpo ad avvio partita ed è costretto a giocare con un leggero fastidio. Non il migliore trascinatore, ma non si nasconde mai. Voto 6 (80' Nocerino s.v.)

Longo - Un palo ad inizio partita, tanti duelli con i difensori avversari e un compito non semplice: non far rimpiangere Santaniello. Manca solo il guizzo finale. Voto 6

Leonetti - Quel legno colpito nel recupero del primo tempo ancora trema. La stagione è stata straripante, è il valore aggiunto dei Corallini. Voto 6.5 (90' D'Oriano s.v.)

Caneo - La sua Turris è una squadra che gioca divinamente, non ha paura degli avversari e affronta qualsiasi sfida a viso aperto. Un lavoro impressionante da parte dello staff tecnico in quest'annata, il prossimo potrebbe rappresentare quello della consacrazione. Voto 7