Napoli-Fiorentina, un caso di positività al Covid tra i viola: i convocati di Italiano

Caso di positività al Covid-19 nella Fiorentina a circa 24 ore dalla sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Il club viola ha comunicato che un membro del gruppo squadra, regolarmente vaccinato e asintomatico, è risultato positivo ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La società toscana rende noto che ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità competenti.

Intanto per la sfida del Maradona contro gli azzurri il tecnico Vincenzo Italiano ha convocato 23 calciatori:

PORTIERI - Dragowski, Terracciano, Rosati

DIFENSORI - Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

CENTROCAMPISTI - Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira

ATTACCANTI - Gonzalez, Ikonè, Kokorin, Piatek, Vlahovic.

Italiano: "Del Napoli temo tutto. Abbiamo voglia di rivalsa"

"Questa squadra non è riuscita ad esprimersi a Torino. Gli errori sono responsabilità mia e di tutti quelli che hanno messo piede in campo. Se siamo maturi reagiremo da domani. Abbiamo voglia di rivalsa e a Napoli abbiamo un'occasione. La Coppa Italia è una competizione importante. Del Napoli temo tutto e se non facciamo le cose per bene rischiamo di andare in difficoltà. E' una squadra concreta, con continuità di rendimento e di prestazioni con giocatori forti in tutti i reparti". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli azzurri.

Il tecnico viola ha anche annunciato che in porta ci sarà il ritorno di Dragowski: "Fatalità si è fatto male col Napoli e rientra domani con il Napoli. Sta bene, il problema muscolare non c'è più e sarà della gara, domani giocherà".