Fiorentina-Napoli, quattro indisponibili per Calzona: tra loro c'è anche Osimhen

Il Napoli dovrà giocarsi le residue chance di agganciare il treno Conference League senza Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, infatti, ha svolto allenamento personalizzato in campo nella seduta del venerdì e non figura nell'elenco dei convocati per la sfida del Franchi.

Oltre l'attaccante, non saranno del match per infortunio anche Mario Rui, Zielinski e Gollini. I primi due hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre il portiere ha accusato un affaticamento muscolare.

Designata anche la sestina arbitrale: a dirigere il match sarà Marchetti di Ostia. Gli assistenti saranno Vecchi e Rocca. Quarto uomo Massimi. Al Var ci saranno Valeri e Paganessi.