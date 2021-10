Il Napoli fa 7 su 7: gli azzurri vincono anche a Firenze e restano in testa alla classifica

Il Napoli fa 7 su 7 e rimane in testa alla classifica da solo a punteggio pieno. Gli azzurri di Spalletti ribaltano l'ennesimo match, vincendo per 2-1 al Franchi contro la Fiorentina dopo essere passati in svantaggio nel corso del primo tempo. Prova di carattere di Insigne e compagni, contro un avversario che non ha mai mollato la presa, mettendo in campo tanta intensità.

Le scelte degli allenatori

Spalletti ripropone Ospina in porta e Rrahmani al centro della difesa. Lozano vince il consueto ballottaggio con Politano sull'out di destra. Nella Fiorentina Italiano schiera dal primo minuto l'ex di turno Callejon, che completa il tridente avanzato insieme a Vlahovic e Nico Gonzalez.

I gol

I padroni di casa passano in vantaggio al 28' sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Vlahovic spizza di testa per Martinez Quarta, che calcia di forza e batte Ospina. Al 37' l'arbitro Sozza concede un penalty per fallo dello stesso Martinez Quarta su Osimhen. Dal dischetto va Lorenzo Insigne, che però si fa ipnotizzare da Dragowski. Sulla respinta, il portiere para ancora su colpo di testa di Insigne, ma non può nulla sul tiro di Lozano che arriva ed insacca, regalando il pareggio agli azzurri. Nella ripresa ci pensa Rrahmani al 50' a siglare il gol vittoria, capitalizzando di testa un calcio di punizione battuto da Zielinski.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola (77' Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura (77'Kokorin), Pulgar (65' Torreira), Duncan (77' Maleh), Callejon (56' Sottil), Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz (84' Mertens), Zielinski (57' Elmas), Lozano (57' Politano),Osimhen (84' Petagna), Insigne (70' Demme). All. Spalletti

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 28' Martinez Quarta, 38' Lozano, 50' Rrahmani

Note: ammoniti Bonaventura, Pulgar, Anguissa, Mario Rui, Demme.