Finale Supercoppa Italiana, la diretta: Mazzarri lancia Zerbin dal primo minuto

Napoli in campo a Riad per provare a vincere la terza Supercoppa Italiana della sua storia, dopo quelle alzate nel 1990 e nel 2014. L'avversario, però, è di quelli ostici, l'Inter di Simone Inzaghi, vero e proprio specialista della competizione con quattro successi all'attivo (2 con la Lazio e 2 con i nerazzurri).

Walter Mazzarri si gioca subito la carta Zerbin dall'inizio. L'eroe della semifinale contro la Fiorentina, che nei prossimi giorni potrebbe accasarsi al Monza, è l'unica novità nell'undici titolare rispetto alla sfida con i viola. A lasciargli posto è Mario Rui, non al meglio. Inzaghi deve, invece, rinunciare a Bastoni in difesa, con Dumfries non al meglio che finisce in panchina.

Come per le due semifinali, in caso di parità nei 90 minuti non si giocheranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Fischia Rapuano di Rimini.

Le formazioni

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin, Cajuste, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.