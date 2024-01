Supercoppa, De Laurentiis vuole vincere: che cosa ha promesso alla squadra

Il Napoli vuole giocarsi fino in fondo la Supercoppa. L'Inter nella finale di stasera parte favorita, certo, ma gli azzurri stasera scenderanno in campo con lo stimolo delle grandi occasioni.

Lo sa bene Aurelio De Laurentiis, che vedendo non lontano sia un nuovo trofeo da mettere in bacheca che il ricco premio in denaro per il club vincitore, pare abbia parlato chiaro ai suoi: vincere è importante.

E secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del Napoli pare abbia voluto dare alla squadra anche un incentivo economico in caso di vittoria del trofeo. Non è chiaro di quanto si tratti, ma è evidente quanto la serata di stasera venga considerata importante dalla società, anche per rivitalizzare un ambiente sprofondato nella crisi più nera a pochi mesi dalla vittoria dello scudetto.