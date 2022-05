Verso la finale playoff di Promozione: fortino San Costanzo per il Givova Capri Anacapri, Solofra solido in trasferta

La finalissima dei playoff di Promozione si avvicina, allo Stadio San Costanzo andrà in scena il confronto tra il Givova Capri Anacapri e il Solofra. Gli isolani arrivano al match in forte fiducia dopo l'ottima prestazione offerta contro la sorpresa Rione Terra. Gli irpini, archiviata la doppia gioia con Cimitile e Centro Storico Salerno, puntano a confermarsi anche distante dalle mura amiche. Due delle formazioni più interessanti dell'intera competizione si affronteranno per decretare la promossa in Eccellenza. La brigata di Principe e compagni, nel fortino interno, sono insuperabili: in stagione, nel Girone D, non ci sono state grosse delusioni davanti al proprio pubblico. Esclusa la sconfitta a tavolino contro il Victoria Marra - inflitta dal Giudice Sportivo alla prima giornata per lo schieramento di un giocatore in regime di squalifica - la truppa di Andrea Staiano non ha mai perso nell'arco dei novanta minuti. Sono altre dodici le gare disputate nella regular season: il bottino dice undici vittorie (compreso il successo a tavolino con il San Vito Positano) e un pareggio contro il San Sebastiano. Il Solofra, d'altra parte, è stato protagonista di un grande cammino nel Girone B e in trasferta non ha fatto mancare lo straordinario rendimento. I gialloblù, distanti dall'Irpinia, hanno affrontato tredici prove: spiccano i ko contro il Cimitile allo Sporting Club e nel derby col Bellizzi Irpino. Solo due pareggi ottenuti dalla squadra di mister Rocco Fiume in esterna col Castelpoto e col Montesarchio, poi sono nove le vittorie. Dunque, al San Costanzo si attende una finale equilibrata.