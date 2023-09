Il figlio di Fabio Cannavaro ingaggiato da una squadra campana

"Il Real Casalnuovo è lieto di annunciare l'ingaggio di Andrea Cannavaro! Difensore centrale, classe 2004, figlio di Fabio, capitano dell’Italia Campione del Mondo 2006 e Pallone d’Oro. Stesso ruolo del padre, Andrea è un giovane talentuoso che ha già fatto un'esperienza importante in Cina nel settore giovanile del Guangzhou Evergrande, ed è poi cresciuto nell' U17 e U18 della Lazio. Adesso è pronto a mettersi in mostra nell'ambizioso progetto del presidente Stompanato, guadagnandosi già per oggi, la prima convocazione granata! Buon lavoro Andrea".

E' il post del team campano di serie D dopo l'ingaggio di Cannavaro junior.