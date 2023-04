Tifosi della Salernitana in festa dopo il pareggio contro il Napoli: "Tutti all'Arechi. Riscritta la storia"

Dopo il pareggio al Maradona tra Napoli e Salernitana, che ha impedito ai tifosi azzurri di festeggiare già oggi la vittoria dello Scudetto, i festeggiamenti si sono spostati a Salerno. Migliaia di tifosi a bordo di auto e motorini – come mostrano le foto di Antonio Capuano - muniti di bandiere e fumogeni, hanno invaso il centro cittadino per festeggiare, come riporta SalernoToday.

Medesime scene di giubile anche nella zona orientale, da Torrione a Mercatello. Intanto, dalla Curva Sud Siberiano invitano alla mobilitazione: "Tutti all’Arechi, avanti alla Tribuna alle ore 18:30. Aspettiamo la nostra Salerno di ritorno da Napoli, applaudiamo i nostri calciatori, lo staff, la dirigenza. Oggi Salerno ha riscritto la Storia" .