Partita Scudetto: l'entusiasmo dei tifosi all'esterno dello stadio Maradona - VIDEO

C'è grande attesa a Napoli per la partita che questa sera, contro l'Udinese, potrebbe regalare il terzo Scudetto alla squadra azzurra. Il match verrà trasmesso anche allo stadio Maradona per permettere ai tifosi di festeggiare, eventualmente, in "casa". I tifosi hanno raggiunto l'esterno dell'impianto di Fuorigrotta già dalle prime ore del pomeriggio, intonando cori e sventolando bandiere.