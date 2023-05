Le lacrime dei tifosi: "La gioia più grande della nostra vita" |VIDEO

Lacrime di gioia, lacrime di nostalgia, lacrime di liberazione. Al triplice fischio di Udinese-Napoli l'esterno dello stadio Maradona è un'esplosione di emozioni. I tifosi si abbracciano, piangono, urlano. "E' l'emozione più bella della nostra vita" gridano due ragazzi.

C'è chi riesce a stento a parlare: "Penso a quelli che non ci sono più, a coloro che non sono potuti essere qui stasera - dice un giovane - io lavoro a Milano, per me è anche un riscatto sociale". Una donna festeggia con le sue figlie: "Io li ho visti tutti e tre. Nel '90 c'era Maradona, ma oggi ci sono le mie ragazze e posso festeggiare con loro".

I caroselli sono ovunque. E' un tripudio di bandiere, trombe e fumogeni: "Di padre in figlio - aggiunge un tifoso - finalmente anche io ho vissuto il mio scudetto". C'è chi arriva con automobili scoperte, chi con un camion dipinto d'azzurro sul quale cercano di salire tutti. La notte è lunga, è la notte di Napoli.