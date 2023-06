La festa infinita per lo Scudetto, in migliaia nelle piazze e caroselli in tutta Napoli

La festa Scudetto per la consegna della coppa è festeggiata in strada dai tifosi azzurri. In migliaia in piazza del Plebiscito hanno assistito dal maxischermo installato al secondo tempo di Napoli-Sampdoria, vinta dagli azzurri per due reti a zero e alla festa con tanti ospiti soprattutto del mondo della musica, ma non solo.

Affollatissime via Toledo, piazza Trieste e Trento e tutte le zone limitrofe.

Boom di presenze anche a piazza Mercato. Caroselli in tutta la città.