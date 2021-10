EX NAPOLI - Nuova squadra per Llorente: l'attaccante torna a giocare in Spagna

Nuovo club per Fernando Llorente. L'ex centravanti del Napoli, che dopo un anno e mezzo in azzurro aveva chiuso la sua esperienza italiana nel giugno scorso dopo qualche mese all'Udinese, torna a giocare in Spagna.

Il 36enne attaccante basco, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eibar, squadra che milita in Segunda Division, la Serie B iberica.