Scontri con i tifosi dell'Udinese: feriti due supporter azzurri

L'invasione di campo dei napoletani nello stadio dell'Udinese non è piuaciuta ai tifosi locali più accesi. Secondo quanto riferito dalla Rai nei tafferugli due supporter del Napoli hanno riportato ferite serie.

Trauma cranico per un supporter azzurro e frattura ad una gamba per un altro. Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Udine. Non sarebbero in pericolo di vita.