Federico Buffa: "Quello tra Napoli e Maradona è un matrimonio fatto in cielo. Diego trasformava l'angustia in arte" | L'INTERVISTA

Federico Buffa torna in Campania, stavolta con "La milonga del fútbol". Il più grande storyteller sportivo italiano sarà in scena al Real sito di Carditello, in occasione della quarta edizione del Carditello Festival, venerdì 7 luglio con il suo nuovo spettacolo, prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, che racconta le gesta di tre grandi campioni di calcio argentini, accomunati da legami forti con l'Italia ed in particolare con Napoli: Diego Armando Maradona, Omar Sivori e Renato Cesarini. A impreziosire il racconto ci saranno Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

Lo spettacolo

Nell'intervista rilasciata a NapoliToday, Federico Buffa parla così della sua ultima opera: "Erano anni che volevo fare questa cosa. Mi hanno concesso di scriverlo ed è nato questo spettacolo. E’ una storia argentina raccontata attraverso tre calciatori che hanno in comune l’aver giocato in Argentina e in Italia, ma non solo. Tutti e tre, infatti, hanno una componente italiana: Cesarini è tutto italiano, perché nasce anche in Italia, Sivori è figlio di italiani, madre abruzzese e padre ligure, e Maradona è italiano per madre e indio-guaranì per padre. Tutti e tre, inoltre, hanno avuto a che fare con Napoli e Juventus. Cesarini, oltre ad aver indossato la maglia bianconera, ha allenato il Napoli, Sivori ha giocato con la Juventus e con il Napoli e Maradona, se fosse venuto in Italia quando aveva 18 anni, sarebbe andato alla Juventus, ma non erano convinti e quindi ha seguito un’altra trafila".

Maradona e Sivori

Forte era il legame che intercorreva tra Diego Armando Maradona e Omar Sivori, protagonisti de "La milonga del fútbol": "Lo spettacolo - prosegue Buffa - sarà incentrato soprattutto sulla parte argentina di Maradona e Sivori, ma sarà contemplata anche quella italiana e ci saranno molti passaggi su questo. Sivori è l’uomo che consola Diego Armando Maradona per l’esclusione dal mondiale del 1978. E’ una cosa meravigliosa. La sua esclusione da quel mondiale è una notizia forte, perché Diego era nella pre-lista dei convocati ed era già una stella. Menotti, però, ha avuto paura a convocarlo, perché teme che se va male la prima partita con l’Ungheria, allora tutta la stampa lo obbligherà a mettere Diego, che comunque aveva appena compiuto 18 anni. Allora il giornale argentino 'El Grafico' convince Sivori a consolarlo. Sivori si presenta con un cappotto bianco di alpaca e Diego è in giubbotto di pelle. Sivori lo consola, ma in realtà vuole dirgli: 'Sarà tutto tuo, perchè hai dentro di te la verità più profonda del calcio', che secondo me è una frase meravigliosa e che Diego dirà di non aver mai dimenticato".

"Sivori viene da un contesto diverso rispetto a Maradona, da un contesto rurale della Pampa argentina degli anni ’30 e viene a contatto con la violenza di quella parte dell’Argentina sin da quando comprende che cosa sia. Diego è una magnifica storia 'de cabecitas negras', ovvero sia quei milioni di diseredati argentini che sono venuti a vivere nelle periferie di Buenos Aires, che sono non controllabili e non controllate. La mia visione è che sia magnifico che nella periferia bonaerense degli anni '60 nasca una persona come lui, in grado di trasformare l’angustia in arte, perché gli argentini sin dagli anni '20 consideravano i calciatori degli artisti, non degli sportivi. E quindi la narrazione attorno al calcio è completamente diversa da quella che c’era in Europa".

Diego e Napoli

Quello tra la città e la gente di Napoli e Maradona è un amore indissolubile, che non ha mai conosciuto crisi e che si alimenta quotidianamente: "Maradona è totalmente presente ancora oggi in ogni angolo di Napoli. Un legame così forte di uno straniero con una città, come quello tra Diego e Napoli, è un ‘unicum’, nettamente. Se vai a Buenos Aires ti accorgi di quanta Napoli c’è lì. Gli italiani, che nel '900 sono un terzo degli abitanti di Buenos Aires, non vengono chiamati italiani, ma ‘tanos’, che è il diminutivo di ‘napoletanos’. Se vai a Buenos Aires vedi Napoli continuamente, soprattutto per quello che riguarda lo spettacolo. Il teatro Colon è l’equivalente del San Carlo. La dominazione spagnola su Napoli è evidente ad ogni angolo e l’Argentina è una colonia spagnola. C’è una teatralità della città che tu trovi in Italia soltanto a Napoli. Gli artisti si confrontano di conseguenza e Diego è un artista. E’ un matrimonio fatto in cielo", spiega Buffa a NapoliToday.

Il ritorno alla vittoria di Argentina e Napoli dopo la morte del "Diez"

Dopo la tragica dipartita di Diego Armando Maradona nel novembre 2020, l'Argentina ed il Napoli sono tornati alla vittoria del Mondiale e dello scudetto rispettivamente dopo 36 e 33 anni, da quando a guidare in campo la 'seleccion' e gli azzurri c'era proprio il 'Pibe de Oro': "Lo scudetto del Napoli arriva dopo la vittoria del Mondiale dell’Argentina. Gli argentini, che sono convinti che la loro immaginazione resisterà alla fine della civilizzazione umana, hanno fatto prima della Copa America 2021 uno spot favoloso dove immaginarono: 'Pensate cosa ha fatto da vivo, ma adesso pensate cosa ha fatto da morto'. Ed immaginano un Brasile-Argentina, finale di Copa America, dove Diego da lassù fa vincere l’Argentina, che è esattamente quello che succede. L’Argentina ha vinto 1-0 in Brasile la Copa America, che non vinceva da un sacco di tempo. L’anno dopo l’Argentina vince il Mondiale e poi il Napoli vince lo scudetto, che non vinceva da quando c’era lui. Mi sembra fin troppo evidente che ci siano dei collegamenti di questo tipo…", fa notare il più amato storyteller sportivo italiano.

Osimhen l'uomo simbolo del Napoli di oggi

Su chi sia l'uomo simbolo ed il personaggio più interessante del Napoli campione d'Italia, Buffa non ha dubbi: “L’anno scorso quando mi chiesero chi fosse il miglior giocatore della stagione, io indicai Osimhen. Il Napoli, se lui non resta fuori cosi tanto per infortunio, avrebbe vinto lo scudetto già un anno fa. Lui è il giocatore più determinante che c’è stato in Serie A quest’anno. Se non c’è lui, il Napoli deve giocare in un altro modo. Indipendentemente dalla sua giornata, il Napoli, se c’è lui, gioca in un altro modo. E’ un giocatore iper determinante. E’ un personaggio molto positivo e ha un approccio non indolente al calcio. E’ un giocatore che dà sempre tutto quello che ha e questo penso piaccia tantissimo a chi lo segue".