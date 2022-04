Atalanta-Napoli, fascia da capitano speciale per Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne indosserà una fascia da capitano speciale in Atalanta-Napoli. A partire dalla 31esima giornata della Serie A TIM, infatti, tutti i capitani delle squadre del massimo campionato italiano scenderanno in campo indossando la fascia con la scritta “Peace”, per mandare in tutto il mondo un segno di pace.

Il messaggio sarà ancora presente anche nelle grafiche televisive durante ogni incontro di campionato.

“Ringrazio le società per quanto hanno fatto e stanno facendo per il popolo ucraino e per promuovere la pace", afferma in una nota il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.