Far west in campo, rissa e partita sospesa nel Napoletano. il racconto

Scene da far west, rissa in campo e partita sospesa, con entrambe le squadre sconfitte a tavolino. È successo allo stadio Vittorio Papa di Cardito, domenica mattina, nel match valido per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria tra la Dinamo Frattaminore e la Soccer Accademy Belsito. Di seguito, la nota ufficiale del Giudice Sportivo che racconta ciò che è accaduto in campo:

“Dopo la convalida di una rete alla Società Soccer Accademy Belsito, ammoniva il calciatore Fuccio D., della società Dinamo Frattaminore, per proteste. Dopo aver comminato il provvedimento il DDG scorgeva che all’altezza della linea mediana del tdg, nasceva una rissa tra i calciatori di entrambe le società ma non riusciva ad individuare gli scatenatori. La situazione degenerava molto velocemente e la rissa investiva tutti i componenti delle società, presenti sul tdg. Nel corso degli avvenimenti riconosceva, quale partecipanti alla rissa il calciatore, della società Soccer Academy Belsito, Giordano A. che mentre si trovava a terra, in posizione fetale, veniva colpito da calci sferrati da Fontanella G., calciatore della Dinamo Frattaminore, e dal massaggiatore della stessa società, Giraldi A. Il DDG notava che il sig. Varriale G., iscritto come dirigente della accompagnatore in distinta, veniva spinto a finiva al suolo al che il Varriale A., massaggiatore della stessa società, si lanciava sul responsabile, finendo anche egli al suolo, per poi ricevere calci da Fontanella G. e da Silvestre S., entrambi calciatori della società Dinamo Frattaminore, mentre il predetto Varriale G., inseguito dal calciatore Canciello B., della Società Dinamo Frattaminore, che gli sferrava un pugno in corsa. Parallelamente a quanto sopra, il DDG vedeva che il Varriale G. afferrava la panchina per affrontava il Silvestre S. che aveva colpito il Varriale A.; dopo tale azione il Varriale veniva colpito alle spalle, con le mani, da Giraldi A., massaggiatore della Dinamo Frattaminore. Il DDG per l’implacabile animosità accaduta ed anche in considerazione che una volta placatasi rapidamente la situazione, dato il gran numero di calciatori che si erano resi protagonisti di scorrettezze passibili di espulsioni, pur non potendo identificarli tutti, non avrebbe potuto far continuare la gara per insufficiente numero di calciatori, ha ritenuto, al 27’ del 2° tempo, di sospendere definitivamente la gara. Il DDG precisava che nessun comportamento violento è stato assunto nei suoi confronti. Infine il DDG riferiva che, nel proseguimento della vicenda, all’interno degli spogliatoi e nell’area immediatamente antistante ,a causa dell’omessa vigilanza, nasceva una disputa nella quale sono stati coinvolti anche diversi sostenitori di entrambe le società e che alcuni di essi avevano invaso il tdg durante la rissa scatenatasi”.

Quindi le sanzioni del Giudice Sportivo: “Visto l'art. 10 comma 1 e 3 del C.G.S. P.Q.M. delibera di: A) infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Società con il risultato di 0/3; B) infliggere la squalifica per n. 5 giornate ai calciatori della Società Dinamo Frattaminore, Fontanella G., Silvestre S. e Canciello B.; C) infliggere la squalifica per n. 5 giornate al calciatore della Società Soccer Academy Belsito, Varriale G.; D) infliggere l'inibizione fino al 05.12.2023 al dirigente accompagnatore della Società Soccer Academy Belsito, Varriale G.; E) infliggere l'inibizione fino al 05.12.2023, al magazziniere della società Dinamo Frattaminore, Giraldi A.; F) infliggere l'inibizione fino al 05.12.2023, al magazziniere della Società Soccer Academy Belsito, Varriale A.; G) comminare alla Società Dinamo Frattaminore l'ammenda di euro 200,00; H) comminare alla Società Soccer Academy Belsito l'ammenda di euro 100,00”.